Насрі розпочав тренуватись з Вест Хемом

Хавбек Самір Насрі близький до того, щоб підписати контракт з Вест Хемом Андрія Ярмоленка.

Французький півзахисник Самір Насрі розпочав тренування з основною командою Вест Хема, повідомляє Goal.

Ярмоленко провів автограф-сесію для фанатів Вест Хема

Очікується, що незабаром хавбек підпише повноцінний контракт з "молотобійцями".

Наразі француз відбуває дискваліфікацію за вживання заборонених препаратів, також він намагався приховати це і зробив очищення крові у грудні 2016 року. Термін бану завершується в грудні цього року.

Нагадаємо, що Насрі вже грав під керівництвом Мануеля Пеллегріні в Манчестер Сіті і вигравав АПЛ у сезоні 2013/2014.

Скільки Ярмоленко і Ко заробляють у Вест Хемі – Арнаутовіч може покинути клуб через фінансове питання