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Насрі розпочав тренуватись з Вест Хемом

22:43 161 Читать на русском
Насрі розпочав тренуватись з Вест Хемом
Cамір Насрі / соцмережі

Хавбек Самір Насрі близький до того, щоб підписати контракт з Вест Хемом Андрія Ярмоленка.

Французький півзахисник Самір Насрі розпочав тренування з основною командою Вест Хема, повідомляє Goal.

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Очікується, що незабаром хавбек підпише повноцінний контракт з "молотобійцями".

Наразі француз відбуває дискваліфікацію за вживання заборонених препаратів, також він намагався приховати це і зробив очищення крові у грудні 2016 року. Термін бану завершується в грудні цього року.

Нагадаємо, що Насрі вже грав під керівництвом Мануеля Пеллегріні в Манчестер Сіті і вигравав АПЛ у сезоні 2013/2014.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Самір Насрі Самір Насрі Вест Хем Вест Хем Англія
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