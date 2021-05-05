Олександр Зінченко вийшов у фінал Ліги чемпіонів, посприявши повторній перемозі Манчестер Сіті над ПСЖ (2:0). Огляд гри капітана збірної України та реакція вболівальників – в нашому матеріалі.

У Парижі Зінченко підсилив гру з лави запасних, тому на матч-відповідь заслужив місце в стартовому складі. Українець отримав роль класичного фулбека: нечасто зміщувався в центр, забезпечував ширину атакам на фланзі.

Ман Сіті – ПСЖ: заслужений вихід "містян" у фінал ЛЧ, найкращий матч у кар'єрі Зінченка та ложка меду в провалі парижан

Олександр вже звично став лідером команди за кількістю передач, активно взаємодіючи з Діашем, Гюндоганом і Фоденом. У цьому матчі він не просто підтримував структуру володіння, а допомагав розхитувати порядки ПСЖ і загострювати. Дві третини передач Зінченка були спрямовані вперед – тим цінніша височенна точність (96%).

Зінченко росте в плані якості гри та сміливості рішень. Він вже не обирає найпростіший варіант, а шукає оптимальний. Початок другої гольової атаки пасом на де Брюйне – яскраве підтвердження. І такий пас був не один, після хитрих передач Сашка на ударну позицію виривалися Фоден і Стерлінг. А про розкішне підключення перед першим голом вже казано-переказано з кожного кутка.

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Вражає прогрес Олександра в обороні. Він вже не просто номінально закриває зону, а по-справжньому захищається. Суперники по АПЛ рідко мають можливість влаштувати йому справжню перевірку, але ПСЖ і півфінал Ліги чемпіонів – інша справа. Втім, Зінченко не мав жодних проблем ні з Ді Марією, ні з Неймаром. Нейтралізував всіх. 4 рази відібрав м'яч (найефектніше було проти Ді Марії), 5 разів зіграв на підбиранні, виграв 100% дуелей і заблокував удар Неймара. Олекс зі Стоунзом святкували той підкат, наче забитий гол.

Stones + Dias + Zinchenko. = ️



Neymar ga berkutik. pic.twitter.com/F0eeoNxdLy — Jomblo Football (@JombloFootballs) May 5, 2021

Зінченко вийшов на гру максимально зарядженим, а лівий пенальті, призначений за гру плечем, завів його ще більше. Українець активно протестував, кричав "imposible" і "f*ck off", а після скасування 11-метрового відчув свою правоту та всесильність. Отримав приплив наглості. В ігрових епізодах це дуже допомогло – Зінченко зухвало зупиняв зіркових опонентів.

Але це могло вилізти боком в неігрових епізодах. Брудні паризькі провокатори ледь не добилися вилучення Олександра, який втратив голову і поліз з'ясовувати стосунки (Паредес кинув м'яч у Фодена). Втихомирювало його півкоманди, Фернандінью в моменті навіть перейшов на російську. За такі емоції, зокрема на адресу арбітра, цілком можна було заробити вилучення та залишитися без фіналу ЛЧ. Бйорн Кюйперс змилувався і показав тільки жовту. Можливо, відчував провину, що сам розігрів Зінченка на старті зустрічі тим пенальті.

Quel sale type ce gars... pic.twitter.com/1VvJ6ezQiP — ABKO ️ (@letsarcroate) May 4, 2021

Статистичні портали виставили українцю хороші оцінки: SofaScore – 7.7, WhoScored – 7.4. А без жовтої картки було б ще краще. Зінченко провів дуже виснажливий в емоційному плані матч. Сльози після фінального свистка легко зрозуміти. Ефектні епізоди в обороні, участь в обох гольових атаках і скандали епізоди перетворили Олександра в центральну фігуру вечора.

Британська преса виставила йому солідні бали та в один голос відзначила прекрасне забігання під пас Едерсона в ситуації з першим голом.

– Sky Sports (9 балів): "Віра Гвардіоли в Зінченка виправдала себе. Захищався дисципліновано та самовіддано".

– The Guardian (8 балів): "По всьому полі знаходив вільні канали для передач. Недооцінений талант".

– Manchester Evening News (8 балів): "Відмінна гра в захисті та ключовий внесок у перший гол".

"Зінченко фантастично розпоряджався м'ячем, особливо в першому таймі, коли засніжене поле ускладнювало гру. Зінченко і Вокер провели, мабуть, найкращий матч за клуб", – пише для The Athletic головний експерт по Ман Сіті Сем Лі.

"Пеп обрав його замість Канселу і не прогадав. Зінченко створив перший гол і загалом прекрасно виглядав з м'ячем, не забуваючи творити дива в захисті. Мабуть, найкращий матч у кар'єрі", – погоджується профільний портал City Xtra.

Соцмережі вибухнули захопленням Зінченком – і не тільки в українському сегменті. Нейтральні вболівальники пригадують важкі етапи його кар'єри: відхід з Шахтаря, невдала оренда в ПСВ, відсутність ігрової практики в Сіті, потенційні трансфери, від яких Олександр відмовився і вирішив боротися за основу. А фани Манчестер Сіті насипали красивих компліментів.

If i was a City fan i'd be so proud of Zinchenko. He's not a LB but he sacrificed himself & plays there for his team, Pep & the fans. Works hard. Tries his best. No thrills. Just an ordinary bloke. 1.7m! Deserves huge respect. Make sure no-one says a bad word to him in the 0161. pic.twitter.com/gI02n3jDZ9 — Pundit Jay (@pundit_jay) May 5, 2021

"Якби я був фаном Сіті, то так би пишався Зінченком. Він не лівий захисник, але пожертвував собою і закриває позицію на користь команди, Пепа на вболівальників. Працює на повну. Докладає всіх зусиль. Простий хлопець, який заслуговує величезної поваги".

The board should be tried for treason if they try to sell Alex Zinchenko ever again — Nabeel (@NA1907_) May 4, 2021

"Керівництво Сіті треба засудити, якщо вони ще раз спробують продати Зінченка".

Look at the scenes.

Look what it means to players.

But look at most what it means for Alexander Zinchenko. What a shift lad. He is legit crying. Gave his own 200% today. Love you Zinch pic.twitter.com/EjzbwNhdvU — TV (@TV_Cityzen) May 4, 2021

"Погляньте на ці кадри. Погляньте, що ця перемога означає для гравців. Особливо для Зінченка. Який сміливий хлопець. Він заслужив поплакати. Виклався сьогодні на 200%. Люблю тебе, Зінч".

I never thought someone could boss a football match from left back and then I saw Oleks Zinchenko — j (@KinkyMadness) May 4, 2021

"Ніколи б не подумав, що можна так керувати грою з позиції лівого захисника, але потім я побачив Зінченка".

"Зінченко зробив різницю на полі: прикривав Ді Марію, не залишав вільних зон, робив фальшиві ривки, розганяв контратаки та відмінно захищався".

Zinchenko needs massive respect for his performances this season man, improved a ton defensively and tonight was one of his best ever performances in a City shirt! Put some respect on his name ?? pic.twitter.com/wrnEPFcJPd — (@FerociousFerran) May 4, 2021

"Зінченко заслужив величезний респект за цей сезон. Ох, наскільки ж він вдосконалився в обороні. Сьогодні він провів один з найкращих матчів у футболці Сіті".

People will rightly praise Dias and Mahrez and Stones, but Zinchenko put in an absolute master class as left back. Going forward and back.



Crazy how this attacking midfielder is now our first choice left back#MCFC #ManCity — Hands Face Waste of Space (@NeilGannon2) May 5, 2021

"Люди хвалитимуть Діаша, Мареза та Стоунза, але Зінченко показав справжній майстер-клас з позиції лівого захисника. І в атаці, і в обороні".

I’ve been really critical at Zinchenko in the past but he was class last night. Deserves the nod over Cancelo in the final regardless who were playing. — Ben O'Reilly (@Ben_OReilly) May 5, 2021

"Раніше я критикував Зінченка, але вчора він був на висоті. Заслужив зіграти у фіналі".

Every player deserves full credit but for me, Zinchenko was phenomenal. I have had doubts about him, never thought he was right for that position in the big games but recently he has stood up to everything thrown at him. Top player with an amazing attitude for the game — Mark Jones (@markMCFC83) May 4, 2021

"Кожен гравець гідний похвали, але для мене Зінченко був феноменальним. Я сумнівався в ньому, не думав, що він відходить для цієї позиції у великих матчах, але останнім часом він впорався зі всіма труднощами. Топ-футболіст з вражаючим відношенням до гри".

Спільнота вболівальників Сіті на Reddit створила спеціальну тему, щоб висловити захоплення вчорашнім перфомансом Зінченка. Ось декілька найбільш заплюсованих коментарів:

– "Як приємно бачити його пристрасть".

– "Якщо схрестити Сабалету та де Брюйне – вийде Зінченко".

– "Канселу навіть не треба підпускати до фіналу ЛЧ, зіграти має цей пацан".

– "Зінченко всім серцем переживає за клуб. Неймовірна пристрасть. Його приклад підтверджує, що самовіддача та бажання є не менш важливими за фізичні дані та талант. Зразковий приклад для всіх молодих футболістів, які прагнуть пробитися в топ-клуб".