Напружена перемога збірної Нідерландів у відеоогляді матчу проти Білорусі – 2:1

Збірна Білорусі змогла створити проблеми зірковим нідерландцям у домашньому матчі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Команда Рональда Кумана показала надпотужний футбол у першому таймі і здавалося, що господарі не уникнуть розгрому.

Євро-2020, кваліфікація: Нідерланди перемогли Білорусь, Росія вийшла з групи та інші результати (LIVE)

Втім, дубль Вейналдума так і залишився єдиним доробком "помаранчевих" у звітній грі. Білоруси сміливо пішли вперед після перерви і навіть змогли відквитати один м'яч завдяки зусиллям Станіслава Драгуна. Нідерланди опинилися перед загрозою втрати трьох очок, однак змогли втримати мінімальну перевагу – 1:2.

Завдяки перемозі над сусідом України голландці набрали 15 пунктів і принаймні тимчасово стали одноосібними лідерами групи С.