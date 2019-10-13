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Напружена перемога збірної Нідерландів у відеоогляді матчу проти Білорусі – 2:1

23:08 97 Читать на русском
Напружена перемога збірної Нідерландів у відеоогляді матчу проти Білорусі – 2:1
Білорусь – Нідерланди – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Збірна Білорусі змогла створити проблеми зірковим нідерландцям у домашньому матчі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

 

Команда Рональда Кумана показала надпотужний футбол у першому таймі і здавалося, що господарі не уникнуть розгрому.

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Втім, дубль Вейналдума так і залишився єдиним доробком "помаранчевих" у звітній грі. Білоруси сміливо пішли вперед після перерви і навіть змогли відквитати один м'яч завдяки зусиллям Станіслава Драгуна. Нідерланди опинилися перед загрозою втрати трьох очок, однак змогли втримати мінімальну перевагу – 1:2.

Завдяки перемозі над сусідом України голландці набрали 15 пунктів і принаймні тимчасово стали одноосібними лідерами групи С.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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