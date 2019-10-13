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Напряженная победа сборной Нидерландов в видеообзоре матча против Беларуси – 2:1

23:07 16 Читати українською
Напряженная победа сборной Нидерландов в видеообзоре матча против Беларуси – 2:1
Беларусь – Нидерланды – 1:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Беларуси смогла создать проблемы звездным голландцам в домашнем матче отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

 

Команда Рональда Кумана показала сверхмощный футбол в первом тайме и казалось, что хозяевам не избежать разгрома.

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Впрочем, дубль Вейналдума так и остался единственным достижением "оранжевых" в отчетной игре. Белорусы смело пошли вперед после перерыва и даже смогли отквитать один мяч благодаря усилиям Станислава Драгуна. Нидерланды оказались перед угрозой потери трех очков, однако смогли удержать минимальное преимущество – 1:2.

Благодаря победе над соседом Украины голландцы набрали 15 пунктов и по крайней мере временно стали единоличными лидерами группы С.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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