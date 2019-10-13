Напряженная победа сборной Нидерландов в видеообзоре матча против Беларуси – 2:1

Сборная Беларуси смогла создать проблемы звездным голландцам в домашнем матче отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Команда Рональда Кумана показала сверхмощный футбол в первом тайме и казалось, что хозяевам не избежать разгрома.

Евро-2020, квалификация: Нидерланды победили Беларусь, Россия вышла из группы и другие результаты (LIVE)

Впрочем, дубль Вейналдума так и остался единственным достижением "оранжевых" в отчетной игре. Белорусы смело пошли вперед после перерыва и даже смогли отквитать один мяч благодаря усилиям Станислава Драгуна. Нидерланды оказались перед угрозой потери трех очков, однако смогли удержать минимальное преимущество – 1:2.

Благодаря победе над соседом Украины голландцы набрали 15 пунктов и по крайней мере временно стали единоличными лидерами группы С.