Мілан і Наполі зійшлися в битві за лідерство. Удінезе та Аталанта несподівано застрибнули на вершину Серії А, тому лише переможець цього матчу міг розраховувати на проміжне перше місце. Тренери залишилися без головних зірок: Осімхен травмований, а Леау не грав через дискваліфікацію.

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Потужний і цікавий Мілан

Мілан відразу увімкнув високий пресинг і закрив Наполі у володіннях Мерета. У першій третині зустрічі на полі була одна команда. Статистика ударів – 10:1. Господарі цікаво комбінували та створювали моменти, як на конвеєрі.

На ударних позиціях, звичайно, опинявся Жиру. Француз дивом не скористався класним пасом Круніча – м'яч від рук Мерета полетів у поперечину. Де Кетеларе та Круніч побудували дуже красиву атаку, яку Олів'є завершив неточним ударом п'ятою.

Ернандес гостро підключався з флангу, "россонері" забирали всі підбирання в центрі, а креативники створювали складні завдання обороні Наполі. Круніч після кутового ледь не забив головою на дальній стійці. Гості якось перетерпіли весь цей тиск і зберегли нулі на табло.

Грузинський герой Неаполя

З кінця першого тайму Наполі вирівняв гру та почав гостро відповідати. Найкращим у команді був Кварацхелія, через якого команда Спаллетті постійно виходила в атаку. Грузин своїми ривками посадив на жовті картки К'яера та Калабрію, змусивши Піолі робити ранні заміни.

Але свіжі футболісти не врятували Мілан. Хвіча хитнув на фланзі Деста, забіг у штрафний майданчик і отримав по нозі. Політано реалізував пенальті та вивів Наполі вперед. Кварацхелія поєднує ефективність з ефектністю. Він вмикає дриблінг і пасує в штрафному п'ятками.

Слабка реалізація Мілана творить ще один дивний підсумок

Наполі вистачило на хвилин 20 рівного футболу, після чого Мілан відновив домінування. Де Кетеларе просто виблискував нестандартними рішеннями та вчасними тонкими передачами. З його пасу ледь не забив Мессіас. Зрештою Шарль разом з Тео таки організували гол для Жиру, вивівши француза на порожні ворота.

Господарі втілили ігрову свою перевагу, але відразу проґавили момент біля воріт Меньяна. Руй подав – Сімеоне головою переправив м'яч у сітку. Дзербін через хвилину взагалі міг знімати всі питання, але Меньян надійно відіграв на лінії.

Мілан мав щонайменше уникнути поразки. Черговий рейд Ернандеса завершився прострілом на Жиру, який підправив для Калюлю на порожні ворота – захисник пробив у поперечину. Ще один дивний результат у топ-матчі Серії А. Рома раніше примудрилася програти Аталанті, завдавши вп'ятеро більше ударів.

Мілан бив вдвічі частіше за Наполі, організував більше класних атак і значно перевершив суперника за якістю моментів (1.4 xG проти 0.27 xG без врахування пенальті). Але вперше в сезоні програв і опинився на 5 місці Серії А, втративши 22-матчеву безпрограшну серію. Наполі став лідером з 17 очками, посунувши Аталанту з Маліновським.

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