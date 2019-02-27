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Наполи предложил Икарди контракт с очень солидной зарплатой

17:08 101 Читати українською
Наполи предложил Икарди контракт с очень солидной зарплатой
Мауро Икарди / reuters

Форвард Интера Мауро Икарди может сменить клубную прописку в Италии.

По информации Tuttomercatoweb, Наполи поборется с Ювентусом за подписание аргентинского нападающего Интера Мауро Икарди, который, очевидно, покинет миланский клуб летом.

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"Партенопейцы" готовы платить Мауро 9 млн евро в год плюс 2 млн бонусами (в зависимости от результативности и результатов команды), что является вторым зарплатным показателем в Серии А (больше получает только Криштиану Роналду из Ювентуса).

Интер больше заинтересован в трансфере Икарди в Юветнус, ведь в Милане считают, что только туринский клуб способен заплатить 110 млн евро, которые "нерадзурри" требуют за переход Мауро.

Кроме этого, отъезд Икарди из Италии также маловероятен, ведь жена футболиста, которая является его агентом, Ванда Нара продолжает судебную тяжбу со своим бывшим мужем.

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