В рамках воскресной программы 19-го тура Серии А Фиорентина на выезде разгромно уступила Наполи. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 18-й тур

Наполи – Фиорентина – 6:0

Голы: Инсинье, 5, 71 (пен), Демме, 36, Лосано, 38, Зелински, 45, Политано, 89

Сассуоло – Парма – начало в 16:00

Кротоне – Беневенто – начало в 16:00

Игровой день в итальянской Серии А начинал поединок Наполи – Фиорентина. Хозяевам удалось забить быстрый гол – на 5-й минуте Петанья в штрафной скинул под удар Инсинье, который в касание пробил в левый угол ворот. На 36-й преимущество неаполитанцев закрепил Демме. Пока защита "фиалок" собиралась с силами, еще один положил Лосано – 3:0. Подопечные Дженнаро Гаттузо и не думали останавливаться на достигнутом и под занавес тайма гол в раздевалку забил Зелински.

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Во второй половине встречи игроки Фиорентины выровняли игру и даже начали создавать опасные моменты, однако отквитать хотя бы один гол никак не удавалось. На 71-й рефери назначил пенальти в ворота "фиалок", который без особых проблем реализовал Инсинье, записав в свой актив дубль. Под занавес встречи Фиорентину добил Политано, который с линии штрафной пробил точно под правую стойку. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сокрушительную победу Наполи – 6:0.

Благодаря этой победе неаполитанцы сократили отставание от Интера до 3-х очков и теперь занимают третью строчку турнирной таблицы, а Фиорентина расположилась на 14-м месте первенства.

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