Український легіонер бергамської Аталанти Руслан Маліновський має шанс повернутися в чемпіонат Бельгії, з якого перебрався в Серію А влітку 2019-го.

Маліновський відмовився від переходу в Брюгге, – ЗМІ

За інформацією видання Voetbal24, 27-річний півзахисник вже цього місяця може змінити клуб і повернутися в Лігу Жупіле. Маліновський начебто незадоволений кількістю ігрового часу в Аталанті – хавбек лише 6 разів виходив у стартовому складі італійського клубу.

В останні тижні футболіста пов'язували з можливим переходом в Брюгге, проте й інші бельгійські клуби хотіли б підписати Руслана. Серед основних претендентів на Маліновського називають Антверпен та колишній клуб українця – Генк.

Нагадаємо, у поточному сезоні півзахисник провів у Серії А 14 поєдинків, в яких відзначився одним голом та трьома асистами.

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