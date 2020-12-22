Наполі все ж проведе поєдинок третього туру Серії А проти чинного чемпіона Італії.

Апеляційний відділ Олімпійського комітету Італії постановив провести матч третього туру місцевого чемпіонату Ювентус – Наполі, повідомляє офіційний сайт організації.

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За неявку на матч спортивний арбітражний суд Італії присудив підопічним Гаттузо технічну поразку та додатково позбавив неаполітанців одного очка. Заліковий бал "партенопейцям" повернуть і двобій з туринцями буде зіграно.

Нагадаємо, Наполі не зміг вилетіти на гру з Юве через заборону місцевих органів покидати територію регіону. Влада обгрунтовувала своє рішення спалахом коронавірусу.

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