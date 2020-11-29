Рома підходила до матчу проти Наполі взагалі без поразок у сезоні (за виключенням технічної у першому турі Серії А) й маючи в активі всього три нічиї при восьми перемогах у всіх турнірах. В разі звитяги у звітному матчі римляни піднялись би на другу позицію, однак неаполітанці явно не збиралися віддавати очки – успіх у поєдинку з "вовками" дозволив би партенопейцям наздогнати Ювентус. Словом, боротись було за що.

Матч розпочався із короткої розвідки з ледь помітною перевагою гостей. Вже на 3-й хвилині вони могли відкривати рахунок зусиллями Педро, якому дали пробити з лінії півкола, однак нападник вистрілив над поперечкою. Втім, ще до 10-ї хвилини господарі перехопили ініціативу, захопивши контроль над м'ячем і почавши кружляти навколо карного майданчика Роми. На 13-й у Наполі пройшов перший момент – це Інсіньє замкнув простріл Лосано ударом у дотик з лінії штрафного, але м'яч пролетів у метрі від стійки! На 21-й зі схожої дистанції стріляв Зєлінскі – точно в руки Міранте.

На 20-х хвилинах за римлян стали тривожно, адже вони взагалі відмовились від контргри. "Партенопеї" безроздільно тримали м'яч на чужій половині поля й заробили вагон кутових – гостроти з них не приходило, але Рома при спробах контратакувати постійно втрачала м'яч на десь півшляху до центрального кола. Згодом неаполітанці почали відкриватись між лініями та спинами захисників, що на 29-й хвилині вилилось у фол Ібаньєса проти Мертенса на лівому куті штрафного. Інсіньє взявся виконувати стандарт, завдавши прямого удару під ближню стійку – так рахунок і було відкрито. 1:0!

Рома могла відігратись на 34-й хвилині з кутового, після якого пройшла скидка на Крістанте, але Бріан з мінімальної дистанції не зміг влучити по воротах. Наполі відповів серією атак та двома гольовими епізодами: на 36-й хвилині Лосано стріляв повз правий кут з лінії штрафного, а на 43-й Зєлінскі класним пасом запустив Мертенса на лівий край – Дріс пробив метрів з семи у дальній кут, але Міранте парирував. Між цими епізодами гості ще й без Манчіні залишились – Джанлука отримав пошкодження, поступившись місцем на полі Жуану.

На перерву команди пішли за шаленої ігрової переваги Наполі та рахунку 1:0 на користь господарів. Другий тайм Пауло Фонсека розпочав із заміни травмованого Верету на Вільяра, а підопічні Дженнаро Гаттузо розпочали зі створення небезпечних моментів – зокрема, вже на 49-й хвилині Лосано увірвався у штрафний з передачі від Мертенса, після чого пробив у ближній кут. Міранте врятував Рому, а польові футболісти гостей на десять хвилин відвели гру від власних воріт.

Ромі на 50-х хвилинах навіть вдалося навіть провести кілька перспективних атак лівим флангом, але нічого цікавішого за постріл Джеко з 20 метрів в руки Мерету "вовки" не вигадали. Зрештою, за таку беззубість їх показово покарали на 64-й хвилині: Руй на власній половині поля п'яткою відрізав Карсдорпа, якому захотілось попресингувати, а Інсіньє через його зону розігнав контрвипад з пасом на лінію півкола під удар Руїсу – Фабіан же пробив точно в правий нижній кут. Міранте, схоже, банально втратив ворота. 2:0!

В наступні 15 хвилин швидкості у матчі були невисокими, а моментів виникало обмаль. Наполі явно грав по рахунку, очікуючи шанси на контратаки, а Пауло Фонсека спробував перегорнути гру замінами – на поле вийшли Карлес Перес і Борха Майораль. Втім, за цілу третину тайму римляни змогли огризнутись лишень ударом Пеллегріні з 25 метрів (над поперечкою). Нічого конкретнішого "вовки" не створили, а на 81-й хвилині Наполі зняв усі питання щодо переможця: свіжий Ельмас потужно пробив з дистанції, Міранте парирував перед собою, а Мертенс зіграв на добиванні – 3:0!

Втім, це ще був не кінець. Крапку у зустрічі поставив Політано, який вийшов на заміну й на 87-й хвилині принизив римську оборону: Маттео прийняв м'яч на лінії півкола й прорвався крізь чотирьох захисників, після чого обіграв голкіпера й забив у порожні ворота – 4:0! Ось це вже був кінець.

Таким чином, Наполі набрав 17 очок, піднявшись на шосту позицію в турнірній таблиці Серії А й наздогнавши Ювентус. Рома має стільки ж залікових балів і йде п'ятою.