Рома подходила к матчу против Наполи вообще без поражений в сезоне (за исключением технического в ​​первом туре Серии А) и имея в активе всего три ничьи при восьми победах во всех турнирах. В случае победы в отчётном матче римляне поднялись бы на вторую позицию, однако неаполитанцы явно не собирались отдавать очки – успех в поединке с "волками" позволил бы партенопейцам догнать Ювентус. Словом, бороться было за что.

Матч начался с короткой разведки с едва заметным преимуществом гостей. Уже на 3-й минуте они могли открывать счёт усилиями Педро, которому дали пробить с линии полукруга, однако нападающий выстрелил над перекладиной. Впрочем, ещё до 10-й минуты хозяева перехватили инициативу, захватив контроль над мячом и начав кружить вокруг штрафной Ромы. На 13-й у Наполи прошёл первый момент – это Инсинье замкнул прострел Лосано ударом в касание с линии штрафной, но мяч пролетел в метре от штанги! На 21-й с похожей дистанции стрелял Зелински – точно в руки Миранте.

На 20-х минутах за римлян стали тревожно, ведь они вообще отказались от контригры. "Партенопеи" безраздельно удерживали мяч на чужой половине поля и заработали вагон угловых – остроты с них не приходило, но Рома при попытках контратаковать постоянно теряла мяч на где-то полпути к центральному кругу. Впоследствии неаполитанцы начали открываться между линиями и спинами защитников, что на 29-й минуте вылилось в фол Ибаньеса против Мертенса на левом углу штрафной. Инсинье взялся исполнять стандарт, нанеся прямой удар под ближнюю штангу – так счёт и был открыт. 1:0!

Рома могла отыграться на 34-й минуте с углового, после которого прошла скидка на Кристанте, но Бриан с минимальной дистанции не смог попасть по воротам. Наполи ответил серией атак и двумя голевыми эпизодами: на 36-й минуте Лосано стрелял мимо правого угла с линии штрафной, а на 43-й Зелински классным пасом запустил Мертенса на левый край – Дрис пробил метров с семи в дальний угол, но Миранте парировал. Между этими эпизодами гости ещё и без Манчини остались – Джанлука получил повреждение, уступив место на поле Жуану.

На перерыв команды ушли при чрезвычайной игрового преимущества Наполи и счёте 1:0 в пользу хозяев. Второй тайм Пауло Фонсека начал с замены травмированного Верету на Вильяра, а подопечные Дженнаро Гаттузо начали с создания опасных моментов – в частности, уже на 49-й минуте Лосано ворвался в штрафную с передачи от Мертенса, после чего пробил в ближний угол. Миранте спас Рому, а полевые футболисты гостей на десять минут отвели игру от своих ворот.

Гостям на 50-х минутах даже удалось даже провести несколько перспективных атак левым флангом, но ничего интереснее выстрела Джеко с 20 метров в руки Мерету "волки" не придумали. В конце концов, за такую ​​беззубость их показательно наказали на 64-й минуте: Руй на своей половине поля пяткой отрезал Карсдорпа, которому захотелось попрессинговать, а Инсинье через его зону разогнал контрвыпад с пасом на линию полукруга под удар Руису – Фабиан же пробил точно в правый нижний угол. Миранте, похоже, банально потерял ворота. 2:0!

В последующие 15 минут скорости в матче были невысокими, а моментов возникало мало. Наполи явно играл по счёту, ожидая шансов на контратаки, а Пауло Фонсека попытался перевернуть игру заменами – на поле вышли Карлес Перес и Борха Майораль. Впрочем, за целую треть тайма римляне смогли огрызнуться только ударом Пеллегрини с 25 метров (над перекладиной). Ничего конкретного "волки" не создали, а на 81-й минуте Наполи поставил точку во встрече: свежий Эльмас мощно пробил с дистанции, Миранте парировал перед собой, а Мертенс сыграл на добивании – 3:0!

Впрочем, это ещё был не конец. Точку во встрече поставил Политано, который вышел на замену и на 87-й минуте унизил римскую оборону: Маттео принял мяч на линии полукруга и прорвался сквозь четырёх защитников, после чего обыграл голкипера и поразил пустые ворота – 4:0! Вот это уже был конец.

Таким образом, Наполи набрал 17 очков, поднявшись на шестую позицию в турнирной таблице Серии А и догнав Ювентус. Рома имеет столько же зачётных баллов и идёт пятой.