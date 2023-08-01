Термін попередньої угоди Распадорі з Наполі закінчувався влітку 2027 року, і керівництво Наполі вирішило продовжити угоду. Нападник поставив підпис під контрактом, який діє до літа 2028 року, інформує офіційний сайт клубу.

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Минулого сезону Распадорі довгий час лідирував у перегонах бомбардирів "адзуррі" в Лізі чемпіонів, але на стадії плей-офф турніру Віктору Осімхену вдалося його обігнати. Загалом 23-річний форвард забив у сезоні 2022/23 шість голів у 33 матчах за Наполі в усіх турнірах.

Нагадаємо, що "Джак" є чинним чемпіоном Європи у складі збірної Італії.

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