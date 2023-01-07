Наполі оформив трансфер Берешиньскі з Сампдорії, повідомляє офіційний сайт клубу. Поляк орендований в Неаполь до кінця сезону з правом подальшого викупу.

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Берешиньскі додасть Наполі глибини складу на другу частину сезону. 30-річний Бартош здатен закрити будь-яку позицію в обороні, маючи досвід на обох флангах і в центрі.

Наполі лідирує в Серії А з 5-очковим гандикапом, а в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінеться з Айнтрахтом. Це перше зимове підсилення для команди Лучано Спаллетті.