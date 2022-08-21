Форвард Сассуоло Джакомо Распадорі пішов на підвищення в топ-клуб Серії А.

Распадорі перейшов з Сассуоло в Наполі, повідомляє офіційний сайт клубу. Неаполітанці орендували форварда на сезон з подальшим обов'язком викупити.

Маліновський посварився з тренером і обирає новий клуб – Зінченко кличе до себе, вердикт гуру інсайдів та роль дружини

За оренду Наполі платить 5 мільйонів євро, а повноцінний трансфер через рік обійдеться клубу в 25 млн. Ще 5 мільйонів Распадорі може принести Сассуоло у вигляді бонусів.

22-річний Джакомо – вихованець Сассуоло. У минулому сезоні нападник забив 10 голів у Серії А. Распадорі – гравець збірної Італії, з якою виграв Євро-2020.