Форвард Сассуоло Джакомо Распадори пошел на повышение в топ-клуб Серии А.

Распадори перешел из Сассуоло в Наполи, сообщает официальный сайт клуба. Неаполитанцы арендовали форварда на сезон с последующей обязанностью выкупить.

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За аренду Наполи платит 5 миллионов евро, а полноценный трансфер через год обойдется клубу в 25 млн. Еще 5 миллионов Распадори может принести Сассуолло в виде бонусов.

22-летний Джакомо – воспитанник Сассуоло. В прошлом сезоне нападающий забил 10 голов в Серии А. Распадори – игрок сборной Италии, с которой выиграл Евро-2020.