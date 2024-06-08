У суботу, 8 червня, у матчі 3-го туру відбору до ЧС-2026 Камерун здолав Кабо-Верде з рахунком 4:1. Однак на 90+4-й хвилині гостьова команда заробила пенальті, який ледь не коштував воротареві Манчестер Юнайтед Андре Онана проблем зі здоров'ям. Голкіпер відбив постріл Кевіна Піни, але зробив це не надвпевнено – м'яч "застряг" на лінії воріт.

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У цей момент форвард нідерландського Маастрихта Дайлон Лівраменто кинувся прямою ногою на добивання і ледь не завдав Онана серйозної травми. Він на повній швидкості влетів в голкіпера, але проштовхнути м'яч за лінію воріт не зумів – гра завершилася з рахунком 4:1.

За підсумками трьох турів Камерун лідирує в групі D, маючи 7 очок у своєму активі. Команда Марка Бріса випереджає Лівію за додатковими показниками.