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Наполі близький до підписання Лосано

14:20 124 Читать на русском
Наполі близький до підписання Лосано

Італійський Наполі став головним претендентом на мексиканського форварда ПСВ Ірвінга Лосано.

Наполі провів перший раунд перемовин з мексиканським вінгером і наблизився до підписання гравця. Італійці намагаються вмовити Лосано, переконуючи його найближче оточення.

Лідер ПСВ Лосано налаштований покинути Ередивізі

Повідомляється, що ПСВ готовий відпустити футболіста не менш ніж за 40 млн євро. В послугах гравця також зацікавлені Челсі. Арсенал та Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що Лоcано забив 19 голів і віддав 9 гольових передач в Ередивізі в цьому сезоні.

Теги
Італія Наполі Наполі ПСВ ПСВ Ірвінг Лосано Ірвінг Лосано
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