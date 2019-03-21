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Наполи близок к подписанию Лосано

14:33 32 Читати українською
Наполи близок к подписанию Лосано

Итальянский Наполи стал главным претендентом на мексиканского форварда ПСВ Ирвинга Лосано.

Наполи провел первый раунд переговоров с мексиканским вингером и приблизился к подписанию игрока. Итальянцы пытаются уговорить Лосано, убеждая его ближайшее окружение.

Лидер ПСВ Лосано настроен покинуть Эредивизи

Сообщается, что ПСВ готов отпустить футболиста не менее чем за 40 млн евро. В услугах игрока также заинтересованы Челси. Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Отметим, что Лосано забил 19 голов и отдал 9 голевых передач в Эредивизи в этом сезоне.

Теги
Италия Наполи Наполи ПСВ ПСВ Ирвинг Лосано Ирвинг Лосано
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