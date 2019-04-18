Наполі – Арсенал – 0:1 – відео гола

Наполі приймає Арсенал у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів поєдинку Наполі – Арсенал.

Матч Наполі – Арсенал розпочався о 22:00 за київським часом на стадіоні Сан-Паоло. Гості відкрили рахунок на 36-й хвилині.

Наполі – Арсенал: онлайн-трансляція матчу 1/4 Ліги Європи

Александер Ляказетт класним ударом зі штрафного метрів з 25-ти вразив ворота неаполітанців та вивів свою команду вперед.

Нагадаємо, перший поєдинок у Лондоні завершився перемогою "канонірів" з рахунком 2:0.