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Наполі – Арсенал – 0:1 – відео гола

18 квітня 23:10 298 Читать на русском
Наполі – Арсенал – 0:1 – відео гола
Наполі – Арсенал – відео голів та огляд матчу

Наполі приймає Арсенал у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів поєдинку Наполі – Арсенал.

 
Александр Ляказетт 36’
36’ Александр Ляказетт

Матч Наполі – Арсенал розпочався о 22:00 за київським часом на стадіоні Сан-Паоло. Гості відкрили рахунок на 36-й хвилині.

Наполі – Арсенал: онлайн-трансляція матчу 1/4 Ліги Європи

Александер Ляказетт класним ударом зі штрафного метрів з 25-ти вразив ворота неаполітанців та вивів свою команду вперед.

Нагадаємо, перший поєдинок у Лондоні завершився перемогою "канонірів" з рахунком 2:0.

Теги
Ліга Європи Арсенал Арсенал Відеоновини Наполі - Арсенал Наполі Наполі
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