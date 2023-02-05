Напередодні "джмелі" протистояли Фрайбургу на Сігнал Ідуна Парк. Прийом був дуже "гостинним" – Дортмунд переміг 5:1.

Перший гол Аллє після боротьби з раком у відеоогляді матчу Борусія Д – Фрайбург – 5:1

Одним із голів відзначився Карім Адейємі. Проте це не всі його пам'ятні дії у матчі. В одному з епізодів 21-річний нападник розігнався до 36,65 км/год, встановивши новий рекорд швидкості у Бундеслізі.

До слова, Карім перебрався у Борусію влітку за 30 мільйонів євро із Зальцбурга і був покликаний замінити Ерлінга Холанда. Наразі в його активі 22 матчі, чотири голи та одна результативна передача.

New BL speed record 36.65 kph + a goal pic.twitter.com/EJKQGDyMpM — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 4, 2023

Уніон обійшов Баварію і очолив Бундеслігу, Борусія Д з дебютним голом Аллє розтрощила Фрайбург