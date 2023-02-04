Борусія Д обіграла Фрайбург в рамках 19-го туру чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Фрайбург вже на самому початку матчу зробив розкішний подарунок супернику. Сільділлія дуже швидко схопив два попередження. У чисельній більшості Борусія дуже швидко відкрила рахунок, проте не зуміла втримати перевагу, пропустивши в кінці першого тайму.

Уніон обійшов Баварію і очолив Бундеслігу, Борусія Д з дебютним голом Аллє розтрощила Фрайбург

Зате після перерви "джмелі" буквально змели суперника, відправивши у його ворота 4 м'ячі. Один із голів забив Себастьян Аллє. Для форварда це перший гол в офіційних матчах за Борусію після його тривалої боротьби з раком.

Це вже четверта поспіль перемога для дортмундців, завдяки якій Борусія наздогнала Баварію в турнірній таблиці. Щоправда, "джмелі" зіграли на матч більше. Фрайбург випав із зони Ліги чемпіонів.