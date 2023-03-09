"Це не було забороною Кабінету міністрів України щодо проведення спортивних змагань з глядачами чи без глядачів. Але нам зараз потрібно подивитись, прорахувати, де йдуть змагання, де повітряна тривога, куди ідуть люди, скільки потрібно часу, скільки людей вміщує те чи інше сховище, як пройти туди.

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Це складне питання. Ви ж бачите, що вночі була 81 ракета. А якщо це буде під час футболу, з 5-10 тисячами людей на стадіоні? Під час хокею – 3 тисячі людей. Куди вони підуть? Це складне питання. Тому зараз ми прораховуємо, дивимось, взагалі потрібно це чи не потрібно у такий час.

У кого це питання на контролі: у міністерства спорту чи у місцевої влади? Беруться дозволи у місцевої влади. 300 людей на матчах чемпіонату України з волейболу? Вони встигнуть піти у сховище, якщо почнеться повітряна тривога. А якщо будуть тисячі людей на футболі чи хокеї, чи встигнуть вони? Ви ж розумієте, що люди скучили за спортом. Тому це таке, складне", – розповів Гутцайт Tribuna.com.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну всі матчі УПЛ проводяться без глядачів.

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