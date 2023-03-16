Керівник прес-служби "жовто-синіх" Максим Іванов прокоментував інформацію про те, що харківська команда тривалий час не отримує зарплатню.

"Ми чуток не коментуємо. Команда і тренерський штаб готуються до дуже важливої гри. Нам не до цього зараз", – сказав Іванов у коментарі FanDay.

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До слова, сьогодні також з'явилась інформація, що наставник Металіста Періца Огнєновіч більше не тренує харківську команду, а його обов'язки взяв на себе Руслан Фомін.

Нагадаємо, після 17-ти турів Металіст у турнірній таблиці УПЛ з 16-ма пунктами йде на тринадцятій сходинці. Після відновлення чемпіонату України "жовто-сині" поки не набрали жодного очка, зазнавши двох поразок – від Руха (1:2) та Інгульця (1:2).

Свій черговий поєдинок в рамках 18-го туру УПЛ харків'яни проведуть у п'ятницю, 17 березня. Їхнім суперником стане Олександрія. Гра відбудеться в Ужгороді і стартує о 13:00.

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