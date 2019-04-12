"Наливали горілку в самовар і звідти пили", – Блохін пригадав, як відпочивали гравці Динамо

Колишній нападник і тренер Динамо Олег Блохін в ефірі програми "Вацко Light" розповів про те, як динамівці розслаблялися після матчів, коли він був гравцем.

"Пиво взагалі не люблю. Якщо виривалися з бази, було шампанське. Також було престижно сходити в ресторан. У Києві їх було п'ять. Спробуй туди потрапити. Там стояв швейцар і пройти простому смертному було було важко, якщо ти не інтурист.

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Я? А хто нас знав? Якщо дати швейцару п'ять рублів, то він відразу відкриє двері. У нас особливо не було часу туди ходити. Але коли туди потрапляли, то могли закрити окремий зал. Коли за Горбачова була перебудова, наливали горілку в самовар і звідти пили.

Лобановський розумів, що хлопцям потрібно давати випустити пару. Були ігри, коли нас відразу після них завозили на базу. Бувало відпускали до вечора, але ти ж не будеш там пити. Була жорстка система. Якщо всі збиралися і пили, то не було відмовок, що хтось не може грати або тренуватися. Якщо пили разом, то разом і відпрацьовували", – сказав Блохін.

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