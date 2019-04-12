Блохін: Три володарі "Золотого м'яча" є не у всіх країнах, на цій історії потрібно вчити молодь

Колишній тренер збірної України Олег Блохін в ефірі програми "Вацко Light" розповів про ставлення до пріоритетів нинішньої молоді.

"Життя біжить вперед. Думаю, що покоління, яке зараз підростає, вони гірше мене знають. Покоління старше – знає, впізнає. Але це природно. Життя не зупиняється. Просто нове покоління треба на чомусь вчити. На якийсь історії.

Блохін: Мені не цікаво дивитись УПЛ, її рівень дуже впав

Крім Блохіна, є Шевченко, Бєланов. Три володарі "Золотого м'яча", які, напевно, є не у всіх країнах світу. Більш того, не в кожному клубі. Тому, думаю, на цій історії, не тільки Блохіна, але й Шевченка, і Бєланова треба вчити молодь. А що через якийсь час Блохіна забудуть... Ну, все може статися.

Все залежить від тренерів, які працюють з дітьми. Зараз, стільки різної інформації. Я вже не пам'ятаю (коли востаннє запрошували в ДЮСШ). Останнього разу, напевно, був на "Нивках" разом із Шевченком. Якщо буде час, із задоволенням прийду і я буду говорити з хлопцями. Вони задають питання не як дорослі.

"Газзаєв пропонував російське громадянство". Богдан Шершун – про ЦСКА, інтерес від Баварії, бійку Кварцяного і війну

Може, як тренеру мені важко зараз було б працювати з дітьми – все-таки звик працювати з дорослими гравцями. Специфіка дитячого тренера інша. Вони повинні виховувати. А поспілкуватися – з великим задоволенням. Відчути, чим діти зараз живуть. Я розумію, що у них пріоритети – Роналду, Мессі. Але є і наші футболісти", – сказав Блохін.