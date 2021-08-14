Наінгголан швидко знайшов собі новий клуб після відходу з Інтера
19:42 - Читать на русском
Бельгійський хавбек Раджа Наінгголан продовжить кар'єру на батьківщині.
Раджа Наінгголан підписав контракт з Антверпеном, повідомляє офіційний сайт клубу.
Форвард Антверпена відзначився 5-ма голами в одному матчі
Угода про співпрацю з бельгійським клубом розрахована до літа 2023-го. 33-річний півзахисник приєднався до своєї нової команди на правах вільного агента, адже нещодавно Раджа достроково розірвав свій контракт з Інтером.
За підсумками минулого сезону бельгійської першості Антверпен фінішував на другій сходинці.
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