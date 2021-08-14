Раджа Наінгголан підписав контракт з Антверпеном, повідомляє офіційний сайт клубу.

Форвард Антверпена відзначився 5-ма голами в одному матчі

Угода про співпрацю з бельгійським клубом розрахована до літа 2023-го. 33-річний півзахисник приєднався до своєї нової команди на правах вільного агента, адже нещодавно Раджа достроково розірвав свій контракт з Інтером.

За підсумками минулого сезону бельгійської першості Антверпен фінішував на другій сходинці.

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