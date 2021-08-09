Форвард Антверпена отличился 5-ю голами в одном матче
07:30 - Читати українською
Нетипичный голепад произошел в чемпионате Бельгии. Смотрите видео голов матча Стандард – Антверпен на Футбол 24.
В третьем туре бельгийского первенства Антверпен на выезде разгромил Стандард со счетом 5:2.
Швед попрощался с Селтиком – украинец вернулся в Бельгию
Героем поединка стал 27-летний Михаэль Фрай, который забил все 5 голов гостей. Швейцарский форвард уверенно пробивал из различных позиций и не промахивался. За три тура Михаэль забил 6 мячей, это уже половина его результата с прошлого сезона.
Это первая победа Антверпена в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии.
"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter