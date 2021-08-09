В третьем туре бельгийского первенства Антверпен на выезде разгромил Стандард со счетом 5:2.

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Героем поединка стал 27-летний Михаэль Фрай, который забил все 5 голов гостей. Швейцарский форвард уверенно пробивал из различных позиций и не промахивался. За три тура Михаэль забил 6 мячей, это уже половина его результата с прошлого сезона.

Это первая победа Антверпена в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии.

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