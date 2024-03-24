"Продовження контракту трішки залежить від пропозиції НФС. Звичайно, я щасливий, що боси задоволені тренерським штабом. Нова угода можлива, але це не даність.

Кроос повернувся у збірну Німеччини асистом на 8 секунді – Бундестім не помітила Францію, Мбаппе провалився

Є багато деталей, які потрібно обговорити з босами та агентами. Незабаром у НФС дізнаються мою позицію. До Євро треба підійти у спокої, а спокій буде тоді, коли все проясниться.

Хочу наголосити, що питання взагалі не в грошах", – цитує коментар Нагельсманна для ZDF SportBuzzer.

Нагадаємо, що Юліан Нагельсманн очолив збірну Німеччини восени 2023-го, щоб підготувати Бундестім до домашнього Євро-2024. Після невиразних осінніх матчів команда розпочала рік перемогою над Францією.