"Продление контракта немного зависит от предложения НФС. Конечно, я счастлив, что боссы довольны тренерским штабом. Новое соглашение возможно, но это не данность.

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Есть много деталей, которые нужно обсудить с боссами и агентами. Вскоре в НФС узнают мою позицию. К Евро надо подойти в спокойствии, а спокойствие будет тогда, когда все прояснится.

Хочу подчеркнуть, что вопрос вообще не в деньгах", – цитирует комментарий Нагельсманна для ZDF SportBuzzer.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии осенью 2023-го, чтобы подготовить Бундестим к домашнему Евро-2024. После невыразительных осенних матчей команда начала год победой над Францией.