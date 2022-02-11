Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн прокоментував майбутнє прощання з Нікласом Зюле і його перехід до принципового опонента.

"Мені сумно, що Зюле йде, бо мені дуже подобалося працювати з ним. Звичайно, я розумію критичні висловлювання фанатів, що він не повинен грати за Баварію.

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Але до 30 червня гравцю платимо ми. Він має певні якості, і він повинен використовувати їх на полі заради нас. Іноді виграєш, іноді програєш. Іноді ми отримуємо гравця безкоштовно, іноді ми втрачаємо його безкоштовно", – заявив Нагельсманн.

Нагадаємо, угода Нікласа з мюнхенцями завершиться влітку, він вже підписав попередній контракт із Борусією Дортмунд на 4 роки.

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