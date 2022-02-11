Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн прокомментировал предстоящее прощание с Никласом Зюле и его переход к принципиальному оппоненту.

"Мне грустно, что Зюле идет, потому что мне очень нравилось работать с ним. Конечно, я понимаю критические высказывания фанатов, что он не должен играть за Баварию.

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Но до 30 июня игроку платим мы. Он имеет определенные качества, и он должен использовать их на поле ради нас. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Иногда мы получаем игрока бесплатно, иногда мы теряем его бесплатно", – заявил Нагельсманн.

Соглашение Никласа с мюнхенцами завершится летом, он уже подписал предварительный контракт с Боруссией Дортмунд на 4 года.

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