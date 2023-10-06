Колишній наставник Баварії оприлюднив свій перший список футболістів на новій посаді. Німеччина, яка напряму вийшла на Євро-2024 як господар турніру, зіграє товариські матчі проти США (14 жовтня) і Мексики (18 жовтня). Ці поєдинки пройдуть у Філадельфії.

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До списку Нагельсманна потрапили 26 гравців, повідомляє офіційний Twitter Німецького футбольного союзу.

Є кілька гучних повернень – Матс Хуммельс отримав виклик вперше після чемпіонату Європи-2020. Також після перерви повертаються Леон Горецка, Давід Раум і Бернд Лєно.

Є у списку і три новачки. Це 29-річний півзахисник Роберт Андріх (Байєр), 32-річний нападник Кевін Беренс з Уніона та 25-річний хавбек Штутгарта Кріс Фюхріх.

Нагадаємо, після серії провалів у товариських матчів Німецький футбольний союз вирішив звільнити Ганса-Дітера Фліка. Контракт із Юліаном Нагельсманном розрахований до завершення Євро-2024.