Настаник "синьо-жовтих" Сергій Ребров вирішив ще трішки розширити склад перед жовтневими матчами відбору Євро-2024.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров вирішив перевести з резервного списку до основного захисника СК Дніпро-1 Олександра Сватка, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Ребров сделал замену в сборной Украины на матчи против Северной Македонии и Мальты

Таким чином, станом на сьогодні викликано 26 виконавців. Нагадаємо, раніше наставник "синьо-жовтих" перевів із резерву до основної когорти Олександра Піхальонка та довикликав Назарія Русина замість травмованих Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка.

Нагадаємо, національна команда розпочне свій збір 8 жовтня у Празі. 14 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Північну Македонію, а 17 жовтня у гостях зіграють з Мальтою.

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