Бывший наставник Баварии обнародовал свой первый список футболистов в новой должности. Германия, напрямую вышедшая на Евро-2024 как хозяин турнира, сыграет товарищеские матчи против США (14 октября) и Мексики (18 октября). Эти поединки пройдут в Филадельфии.

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В список Нагельсманна попали 26 игроков, сообщает официальный Twitter Немецкого футбольного союза.

Есть несколько громких возвращений – Матс Хуммельс получил вызов впервые после чемпионата Европы-2020. Также после перерыва возвращаются Леон Горецка, Давид Раум и Бернд Лено.

Есть в списке и три новичка. Это 29-летний полузащитник Роберт Андрих (Байер), 32-летний нападающий Кевин Беренс из Униона и 25-летний хавбек Штутгарта Крис Фюхрих.

Напомним, после серии провалов в товарищеских матчах Немецкий футбольный союз решил уволить Ханса-Дитера Флика. Контракт с Юлианом Нагельсманном рассчитан до завершения Евро-2024.