У березні господарі майбутнього чемпіонату Європи провели два товариських матчі, обігравши Францію та Нідерланди. Ще до цих поєдинків Німецький футбольний союз почав переговори щодо продовження контракту з Нагельсманном.

Нагельсманн загадково оцінив можливість залишитися в збірній Німеччини

Угода фахівця розрахована лише до кінця Євро-2024, після якого він планував повернутися у клубний футбол. За інформацією Bild, DFB хоче зберегти Нагельсманна, тому прагне підписати новий контракт до початку турніру.

Керівництво збірної Німеччини побоюється, що потенційний успішний виступ команди приверне увагу до Нагельсманна великих клубів, і тоді буде важко його втримати. Водночас DFB не проти і мати страховку на випадок провалу, тому угода може містити пункт, що новий контракт автоматично активується, якщо Німеччина дійде до певної стадії Євро-2024.