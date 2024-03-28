В марте хозяева будущего чемпионата Европы провели два товарищеских матча, обыграв Францию и Нидерланды. Еще до этих поединков Немецкий футбольный союз начал переговоры по продлению контракта с Нагельсманном.

Нагельсманн загадочно оценил возможность остаться в сборной Германии

Соглашение специалиста рассчитано лишь до конца Евро-2024, после которого он планировал вернуться в клубный футбол. По информации Bild, DFB хочет сохранить Нагельсманна, поэтому стремится подписать новый контракт до начала турнира.

Руководство сборной Германии опасается, что потенциальное успешное выступление команды привлечет внимание к Нагельсманну больших клубов, и тогда будет трудно его удержать. В то же время DFB не против иметь страховку на случай провала, поэтому соглашение может содержать пункт, что новый контракт автоматически активируется, если Германия дойдет до определенной стадии Евро-2024.