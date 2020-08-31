Досвідчений фулбек підсилив команду Андре Віллаша-Боаша, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ліга 1: Марсель обіграв Брест, Монако у меншості переміг Метц, Реймс зазнав історичної поразки від Лілля

На Велодром Нагатомо переїхав у статусі вільного агента після 2,5 років у турецькій Суперлізі. Терміни угоди наразі невідомі, проте раніше французька преса писала про 1-річний контракт для японця. Марсель у боротьбі за оборонця обійшов аравійський Аль-Наср.

У сезоні 2019/20 Юто Нагатомо провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. До вояжу в Туреччину він провів 8 сезонів за міланський Інтер.

Національні особливості футболу у Японії – воскресіння самураїв із попелу, крутий чемпіонат і дві зірки Динамо