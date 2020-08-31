Опытный фулбек усилил команду Андре Виллаш-Боаша, сообщает официальный сайт клуба.

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На Велодром Нагатомо переехал в статусе свободного агента после 2,5 лет в турецкой Суперлиге. Сроки соглашения пока неизвестны, однако ранее французская пресса писала об 1-летнем контракте для японца. Марсель в борьбе за защитника обошел аравийский Аль-Наср.

В сезоне 2019/20 Юто Нагатомо провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Перед вояжем в Турцию он провел 8 сезонов за миланский Интер.

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