Goes without saying, @YutoNagatomo5 brings a bit of experience:



@fctokyoofficial

@Inter_en

@Galatasaray

@jfa_samuraiblue

???? @J_League_En Best XI

???? Asian International Footballer of the Year



MORE: https://t.co/tQkwIVMM3A pic.twitter.com/UJLukWRlpt