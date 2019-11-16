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Надважлива перемога команди Гіггза у відеоогляді матчу Азербайджан – Уельс – 0:2

16 листопада 22:58 175 Читать на русском
Надважлива перемога команди Гіггза у відеоогляді матчу Азербайджан – Уельс – 0:2
Гарет Бейл втікає від опонента / Goal.com

Збірна Уельсу здобула дуже важливу виїзну перемогу, яка дозволяє їй продовжувати боротьбу за вихід на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Азербайджан – Уельс.

 

Підопічні Раяна Гіггза завдяки голам Кіфера Мура та Харрі Вілсона обіграли Азербайджан. Цей результат був необхідним британській команді для продовження боротьби за вихід на Євро-2020. Тепер для виходу до групової стадії турніру валлійцям треба обіграти Угорщину в домашньому матчі у вівторок і сподіватися, що Словаччина не зможе здобути 6 очок у матчах проти Хорватії та Азербайджану.

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Зазначимо, що півзахисник Реала Гарет Бейл сьогодні вийшов на поле у стартовому складі, але на 60-й хвилині його замінив хавбек Ювентуса Аарон Ремзі.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Відеоновини Азербайджан - Уельс Уельс Уельс
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