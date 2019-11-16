Важнейшая победа команды Гиггза в видеообзоре матча Азербайджан – Уэльс – 0:2

Сборная Уэльса одержала очень важную выездную победу, которая позволяет ей продолжать борьбу за выход на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Азербайджан – Уэльс.

Подопечные Райана Гиггза благодаря голам Кифера Мура и Харри Уилсона обыграли Азербайджан. Этот результат был необходим британской команде для продолжения борьбы за выход на Евро-2020. Теперь для выхода в групповую стадию турнира валлийцам надо обыграть Венгрию в домашнем матче во вторник и надеяться, что Словакия не сможет набрать 6 очков в матчах против Хорватии и Азербайджана.

Эффектные голы конкурента Шведа и хавбека АПОЭЛа в видеообзоре матча Кипр – Шотландия – 1:2

Отметим, что полузащитник Реала Гарет Бейл сегодня вышел на поле в стартовом составе, но на 60-й минуте его заменил хавбек Ювентуса Аарон Рэмзи.

Братья Азары нокаутировали Россию в матче отбора на Евро-2020, Словения с Вербичем цепляется за призрачный шанс