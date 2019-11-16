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Важнейшая победа команды Гиггза в видеообзоре матча Азербайджан – Уэльс – 0:2

22:58 16 Читати українською
Важнейшая победа команды Гиггза в видеообзоре матча Азербайджан – Уэльс – 0:2
Гарет Бейл убегает от оппонента / Goal.com

Сборная Уэльса одержала очень важную выездную победу, которая позволяет ей продолжать борьбу за выход на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Азербайджан – Уэльс.

 

Подопечные Райана Гиггза благодаря голам Кифера Мура и Харри Уилсона обыграли Азербайджан. Этот результат был необходим британской команде для продолжения борьбы за выход на Евро-2020. Теперь для выхода в групповую стадию турнира валлийцам надо обыграть Венгрию в домашнем матче во вторник и надеяться, что Словакия не сможет набрать 6 очков в матчах против Хорватии и Азербайджана.

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Отметим, что полузащитник Реала Гарет Бейл сегодня вышел на поле в стартовом составе, но на 60-й минуте его заменил хавбек Ювентуса Аарон Рэмзи.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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