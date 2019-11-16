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Ефектні голи конкурента Шведа та хавбека АПОЕЛа у відеоогляді матчу Кіпр – Шотландія – 1:2

22:03 303 Читать на русском
Ефектні голи конкурента Шведа та хавбека АПОЕЛа у відеоогляді матчу Кіпр – Шотландія – 1:2
Джон Макгінн та Георге Ефрем / Getty Images

 Збірна Шотландії у виїзному матчі обіграла Кіпр. Дивіться відео голів та огляд матчу Кіпр – Шотландія.

 

Підопічні Стіва Кларка вже на 12-й хвилині відкрили рахунок – хавбек Селтіка Раян Крісті змістився з правого флангу і, не зустрівши гідного опору суперників, обвідним ударом вразив дальню дев'ятку воріт господарів. Кіпр зрівняв рахунок на початку другого тайму – Георге Ефрем ефектним ударом з льоту довів до екстазу трибуни стадіону в Нікосії. Перемогу британцям приніс хавбек Астон Вілли Джон Макгінн, який перетворив на гол подачу партнера з лівого флангу.

Зазначимо, що обидві команди вже втратили шанси на вихід до групового етапу Євро-2020.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Євро-2020 Райан Крісті Райан Крісті Кіпр - Шотландія Джон Макгінн Джон Макгінн Георге Ефрем Георге Ефрем
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