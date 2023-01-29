"На жаль, але Дзаньйоло залишається в Ромі. Я говорю так, тому що раніше цей гравець сказав усім нам, що не хоче тренуватися та виступати за Рому. Якщо гравець каже всім, що більше не хоче носити футболку Роми, я мушу це сказати, на жаль.

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На нас чекає гра з лідером Серії А, і Ніколо знову не буде у складі. Він недоступний, він не є частиною проекту. Я повинен думати виключно про наступну гру, яка проти Наполі. Я не можу розкрити всі деталі, але в найближчих іграх Дзаньйоло не вийде на поле", – цитує Моурінью SkySport.

Раніше повідомлялося, що 23-річний італієць хотів залишити клуб і перейти до Мілана, з яким навіть узгодив умови контракту. Однак Рома була готова відпустити Дзаньйоло лише у Борнмут, який давав необхідні 30 мільйонів. Пропозиція Мілана була скромнішою.

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