"На заседании были угрозы о смерти, ненависти и Третьей мировой войне", – вице-президент Мариуполя о собрании клубов УПЛ

Обсуждение изменений в регламенте чемпионата Украины проходило с определенным напряжением.

"Юридически телепул есть, де-факто – нет. Большинство клубов проголосовало за телепул, но клубы, которые против, судя по всему, готовы не пускать съемочные группы к себе на стадион. Мы боимся этого.

"Клубы не поддержали расширение УПЛ до 14 команд, зато одобрили 16 участников в сезоне 2021/22", – Бурбас

Мариуполь – за единый пул. Мы за развитие украинского футбола и нормальное будущее. Как это будет выглядеть на практике – непонятно. Боюсь, как бы это вообще не дошло до абсурда. Гримм сказал по окончании заседания, что ему грустно, что до этого дошло.

Палкин рассказал, при каком условии Шахтер поддержит формат УПЛ с 14 командами

В зале было такое ощущение, что взяли Верховную Раду и притащили сюда. В Доме футбола должны решаться футбольные вопросы. Но звучала чистая демагогия, угрозы Третьей мировой войны, матч смерти, матч ненависти. Абсурд", – сказал вице-президент приазовцев Андрей Санин в комментарии Tribuna.