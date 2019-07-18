toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ ДИНАМО

"Клуби не підтримали розширення УПЛ до 14 команд, зате ухвалили 16 учасників у сезоні 2021/22", – Бурбас

13:45 458 Читать на русском
"Клуби не підтримали розширення УПЛ до 14 команд, зате ухвалили 16 учасників у сезоні 2021/22", – Бурбас
Збори керівників клубів УПЛ / Фото офіційного сайту УПЛ

Далеко не всі українські клуби готові погодитися на зміни в регламенті чемпіонату.

Журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас розповів про підсумки голосування щодо нового регламента УПЛ.

Палкін розповів, за якої умови Шахтар підтримає формат УПЛ з 14 командами

"Клуби не підтримали ініціативу щодо розширення УПЛ до 14 команд. На загальних зборах затвердили, що в наступному сезоні залишиться формат з 12 учасниками з подальшим розподілом на шістки.

А ось через сезон (2021/22) відбудеться збільшення кількості клубів в еліті одразу до16", – написав Бурбас у Твіттері.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Ребров прокоментував перемогу над Лудогорцем у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
08:50
2233
Теги
УПЛ формат УПЛ Ігор Бурбас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
9
хв
Кайрат Алмати
17:30
Широки Брієг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук