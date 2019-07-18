"Клуби не підтримали розширення УПЛ до 14 команд, зате ухвалили 16 учасників у сезоні 2021/22", – Бурбас

Далеко не всі українські клуби готові погодитися на зміни в регламенті чемпіонату.

Журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас розповів про підсумки голосування щодо нового регламента УПЛ.

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"Клуби не підтримали ініціативу щодо розширення УПЛ до 14 команд. На загальних зборах затвердили, що в наступному сезоні залишиться формат з 12 учасниками з подальшим розподілом на шістки.

А ось через сезон (2021/22) відбудеться збільшення кількості клубів в еліті одразу до16", – написав Бурбас у Твіттері.

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