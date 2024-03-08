Російський футзаліст В'ячеслав Москаленко помер на загарбницькій війні проти України.

Москаленко був ліквідований ЗСУ 7 березня на війні з Україною, повідомляє Асоціація міні-футболу Росії.

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Футзаліст двічі ставав чемпіоном Росії (2002/2003, 2003/2004), тричі вигравав Кубок Росії (2000, 2003, 2004) і здобував Суперкубок з міні-футболу (2001). Також він виступав за збірну Росії на чемпіонаті Європи-2003.

Загалом, Москаленко провів 19 матчів за національну збірну Росії з міні-футболу (10 голів). За кар'єру також пограв за такі клуби як московські Динамо та Спартак.

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