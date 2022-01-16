Ахметов: Я буду багато інвестувати в Шахтар
Президент "гірників" Рінат Ахметов розповів про трансферну політику клубу.
"Я інвестуватиму багато. Рівно стільки, щоб команда могла грати в такий футбол, який ми хочемо бачити.
Шахтар вирушив на збори в Туреччину – з двома новачками, без Коноплянки і ще кількох гравців
Я переконаний, що футбольний клуб Шахтар йде правильною дорогою. Тут потрібне терпіння. З мого боку буде підтримка тренерського штабу.
Я готовий інвестувати ще у нових гравців. Кого ми купуватимемо? Якщо побачимо футболістів, які зможуть підсилити нашу команду, то ми їх обов'язково придбаємо. У нас немає мети просто відзвітувати перед ЗМІ, що ми когось купуємо. Нам це потрібно не для видимості, а для реального підсилення", – сказав Ахметов у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, напередодні Шахтар оголосив про підписання двох бразильців – Давіда Нереса та Вінісіуса Тобіаса, які сьогодні вирушили на турецький збір з головною командою.
"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує