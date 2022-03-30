Фернандеш вивів Роналду на ЧС-2022 – відеоогляд матчу Португалія – Північна Македонія – 2:0
09:00 - Читать на русском
Португалія обіграла Північну Македонію у фіналі плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Кріштіану Роналду обидва матчі плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі провів у тіні. Зірковий форвард так і не зміг забити бодай один гол, але проти македонців відзначився асистом.
Португалія вийшла на ЧС-2022, перегравши Північну Македонію: Бруну Фернандеш оформив дубль, Отавіо – відкриття "селесао"
Головною зіркою вечора став Бруну Фернандеш. У першому таймі хавбек Ман Юнайтед скористався пасом Роналду, а в другому відгукнувся на класне закидання Діогу Жоти.
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