Португалія обіграла Північну Македонію у фіналі плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кріштіану Роналду обидва матчі плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі провів у тіні. Зірковий форвард так і не зміг забити бодай один гол, але проти македонців відзначився асистом.

Португалія вийшла на ЧС-2022, перегравши Північну Македонію: Бруну Фернандеш оформив дубль, Отавіо – відкриття "селесао"

Головною зіркою вечора став Бруну Фернандеш. У першому таймі хавбек Ман Юнайтед скористався пасом Роналду, а в другому відгукнувся на класне закидання Діогу Жоти.