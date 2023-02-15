Стадіон Ніцци Альянц Рів'єра використовується деякими вболівальниками далеко не за призначенням.

Під час поєдинку Ніцца – Лілль, який відбувся 29 січня, в туалетах стадіону Альянц Рів'єра знімали аматорський порноролик, повідомляє Nicematin.

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Увагу на це звернули користувачі соцмереж, які одразу почали жартувати. Ніцца, а також Nice Eco Stadium (компанія, яка обслуговує стадіон – прим.) подали скаргу, оскільки не хочуть, щоб Рів'єру Альянц асоціювали з порнографічною діяльністю.

Цікаво, що той поєдинок, як і три наступних, завершились перемогами Ніцци. Постраждав і Марсель Маліновського – поразка 1:3 з першим голом українця у Франції.

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