Піваріч: Динамо буде готове до матчу з Олімпіакосом

Захисник Динамо Йосіп Піваріч розповів про те, як команда працює на першому тренувальному зборі в Іспанії.

"Ми провели дуже хороший тиждень тренувань, було витрачено багато сил, але так і повинно бути на зборах. Ми готуємося до матчу з Олімпіакосом, працюємо над фізичними і тактичними аспектами. Виконуємо завдання, які ставить перед нами Олександр Хацкевич.

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Два дні тому була гра з Бохумом, і я дуже задоволений цією грою, ми провели хороший перший і другий тайми. Бохум – хороша команда, але ми дуже добре грали, була хороша атака і оборона. Ми добре тактично зіграли, потім реалізували швидкий перехід з оборони в атаку. Результат є, але потрібно працювати далі.

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Готовність команди? Думаю, на 30%. Зараз багато тренувань, витрачених сил, але є ще 3 тижні до матчу з Олімпіакосом, ми будемо готові", – цитує Піваріча офіційний сайт Динамо.