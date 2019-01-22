toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Піваріч: Динамо буде готове до матчу з Олімпіакосом

08:25 314 Читать на русском
Піваріч: Динамо буде готове до матчу з Олімпіакосом
Йосіп Піваріч / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Йосіп Піваріч розповів про те, як команда працює на першому тренувальному зборі в Іспанії.

"Ми провели дуже хороший тиждень тренувань, було витрачено багато сил, але так і повинно бути на зборах. Ми готуємося до матчу з Олімпіакосом, працюємо над фізичними і тактичними аспектами. Виконуємо завдання, які ставить перед нами Олександр Хацкевич.

Шацьких зізнався, що не задумувався про можливість очолити Динамо

Два дні тому була гра з Бохумом, і я дуже задоволений цією грою, ми провели хороший перший і другий тайми. Бохум – хороша команда, але ми дуже добре грали, була хороша атака і оборона. Ми добре тактично зіграли, потім реалізували швидкий перехід з оборони в атаку. Результат є, але потрібно працювати далі.

Бєсєдін полетить у Фінляндію та дізнається вердикт лікарів щодо необхідності операції

Готовність команди? Думаю, на 30%. Зараз багато тренувань, витрачених сил, але є ще 3 тижні до матчу з Олімпіакосом, ми будемо готові", – цитує Піваріча офіційний сайт Динамо.

Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
до матчу
23
дн
:
9
год
:
20
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Йосіп Піваріч Йосіп Піваріч Олімпіакос - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар оголосив про трансфер Сікана
    Україна — 21 січ5698 Шахтар оголосив про трансфер Сікана
11
год
:
55
хв
Хетафе
22:30
Валенсія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук