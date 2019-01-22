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Шацьких зізнався, що не задумувався про можливість очолити Динамо

06:30 1 Читать на русском
Шацьких зізнався, що не задумувався про можливість очолити Динамо
Максим Шацьких / фото: ФК Динамо

Асистент головного тренера Динамо Максим Шацьких розповів про свої тренерські амбіції.

"Чи мрію очолити київське Динамо? Кожен про щось мріє. Я, чесно кажучи, навіть не думав про це. Я зараз працюю в тренерському штабі. Допомагаю, а як далі складеться...

Тренувати самостійно? Це так. Природно. Хочеться спробувати свої сили. Це абсолютно нормальне бажання.

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Очолити слабшу команду або колектив з нижчої ліги? А чому ні? Ти все одно пробуєш. Багато нюансів. Де команда грає, які завдання, які можливості. Багато питань організаційних. Думаю, кожен, хто присвячує себе тренерській діяльності, мріє попрацювати головним тренером. Але всьому свій час.

Я думаю, все має бути в міру. Як говорили: є батіг, а є пряник. Тренер повинен відчувати, коли змушений включити трохи жорсткості, а коли навпаки, відпустити. Може, в перерві поговорити, позначити якісь моменти. А вони вже самі разом зберуться і вирішать, що від них вимагається.

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Не завжди, якщо погано граємо, крик допомагає. Не завжди і не всім. З іншого боку, коли потрібно покричати, не завжди допомагає спокій. Я думаю, що тренер повинен це відчувати, в якому моменті що робити", – цитує Шацьких FootballHub.

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Динамо Динамо Максим Шацьких Максим Шацьких
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